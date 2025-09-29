Cartaginés en el segundo puesto de la tabla de posiciones, Liberia en el tercer lugar y Pérez Zeledón con un gran presente. La realidad es que no fue suficiente para colocar a ningún jugador en La Sele.

Miguel el ‘Piojo’ Herrera se basó apenas en tres equipos para poner el 100% de los convocados para el microciclo de la tricolor, si no contamos a Alexandre Lezcano, portero San Carlos.

¿Y los veteranos?

Probablemente, el más pedido por la afición en redes sociales aparece. Celso Borges encabeza la lista de convocados en la media cancha, junto con Allan Cruz son los más experimentados.

Sin embargo, al menos para el microciclo, no aparecen otros nombres como el de Kendall Waston, Joel Campbell o Johan Venegas, que también estaban presentes entre los candidatos de la afición a regresar.

Repase la lista completa: