Esta cápsula será enterrada y no se abrirá hasta dentro de 50 años

La comunidad de Patarrá, en Desamparados, ha resguardado una cápsula del tiempo con objetos cargados de significado, la cual permanecerá sellada durante cinco décadas y será abierta en 2076, cuando los actuales vecinos tengan más de 80 años.

Este proyecto, liderado por Óscar Guerrero Villalobos, incluye un libro de actas de 1933 de los fundadores del Club Huracán, entre otros tesoros que narran la historia local.

La iniciativa busca conectar a las generaciones futuras con el legado de sus antepasados y preservar la memoria colectiva en medio de la montaña.