El Poder Judicial dio a conocer las medidas preventivas contra el joven sospechoso de asesinar a un estudiante en Liberia. Hecho ocurrió en Liberia este lunes, en horas de la mañana.

¿Cómo se dio el ataque al estudiante?

Según la información recabada por las autoridades, la víctima había llegado primero a dejar su bicicleta en la casa del sospechoso y posteriormente se encontraron en una parada de autobús donde abordaban el transporte hacia el centro educativo. En ese lugar se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma blanca.

La víctima quedó de pie, pero luego se desvaneció y lo llevaron al hospital, donde lo declararon fallecido.

Medidas preventivas

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia le impuso 15 días al joven de apellido Rodríguez, quien es sospechoso del delito de homicidio.

El caso se mantiene en investigación.