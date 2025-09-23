Andrea Agüero es una atleta costarricense de CrossFit con discapacidad visual que ha roto barreras dentro y fuera del país.

Su disciplina y esfuerzo la llevaron a destacarse en una competencia internacional en Estados Unidos y con una actitud resiliente, ha inspirado a muchas personas al demostrar que los límites pueden ser superados.

Su historia no solo habla de logros deportivos, sino de una vida enfocada en la constancia y la convicción con la que entrena y compite ha sido clave para sus triunfos.