Esposa de “Pecho de Rata” quedó en libertad

Según pudo saber Noticias Repretel, Jeydi Smith De La O, esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quedó en libertad, luego de estar 74 días en fuga en Suiza.

¿Por qué?

El 17 de junio de este año salió del país a Suiza junto con otra imputada de apellido Mullins, quien tiene la nacionalidad de ese país europeo y todavía está en fuga, 6 días antes de los allanamientos en contra de la supuesta organización de Edwin López Vega, por el caso “Riverside”.

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Posición del Ministerio Público sobre el caso de la esposa de Pecho de Rata

La Fiscalía contra la Legitimación de Capitales solicitó un año de prisión preventiva en contra de una mujer de apellido Smith, sospechosa de los presuntos delitos de legitimación de capitales y asociación ilícita.

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