Esposa de “Pecho de Rata” habría regresado al país para entregarse

Una mujer de apellido Smith, identificada como esposa del extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, habría regresado a Costa Rica, según la versión de sus abogados, con la intención de entregarse a las autoridades.

La mujer viajó desde Suiza para ponerse a disposición de los tribunales, cumpliendo con el proceso legal que se le sigue.

“La Policía Profesional de Migración, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, detuvo a una mujer de apellido Smith, requerida por tráfico internacional de drogas. La misma contaba con una difusión roja y una orden de captura internacional. En el momento que la Policía Profesional de Migración la ubica, es puesta a las órdenes del Poder Judicial”, declaró Omer Badilla, director de Migración.

Smith de la O estuvo en fuga durante 74 días. El 17 de junio de este año salió del país hacia Suiza junto con otra imputada, de apellido Mühling-Sabeglén, quien tiene la nacionalidad de ese país europeo y todavía está en fuga. Smith de la O salió del país seis días antes de los allanamientos contra la supuesta organización de Pecho de Rata.

Los representantes legales de la defensa confirmaron que su cliente arribó al país para hacer frente a los cargos en su contra.