Espirulina, moringa y alfalfa: ¿qué aportan realmente a la dieta?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La espirulina, la moringa, el pasto de trigo y la alfalfa son suplementos con altas concentraciones de nutrientes que ayudan a complementar la dieta diaria, especialmente en personas convalecientes que necesitan recuperar energía.

El Dr. Stif Mathieu, nutricionista, explica que estos “súper verdes” que la naturaleza creó son una bomba de energía que se puede consumir en polvo o incorporar en batidos y preparaciones.

El especialista recomienda, por ejemplo, media cucharadita de espirulina en un smoothie verde con piña, agua de coco y espinacas, o una cucharadita de pasto de trigo en agua en ayunas, y sugiere añadir brotes frescos de alfalfa como topping en sopas, sándwiches o gallos.