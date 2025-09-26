La tranquilidad de Playa Potrero se vio interrumpida esta mañana tras el hallazgo de un hombre sin vida en la vía que conecta Playa Potrero con Monkey Trail en Guanacaste Hasta el momento, las autoridades policiales se mantienen en la zona mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Policía analiza la escena y aún no hay identificación

Según reportes preliminares, la Policía de Costa Rica y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran estudiando la escena. La identidad de la persona aún no ha sido confirmada, ya que el OIJ no ha llegado al sitio al momento del reporte.

Zona bajo investigación

La calle que conecta Playa Potrero con Monkey Trail permanecerá resguardada por la Policía, a fin de asegurar la escena del hallazgo y permitir el trabajo de los investigadores.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.