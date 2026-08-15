¡Espectáculo en el mar! Comienza el festival de ballenas en Golfito

El Festival Ruta de las Ballenas de Golfito 2026 comenzará este sábado 22 de agosto con una jornada dedicada al turismo, la conservación y la cultura de la zona.

¿En qué consiste?

Desde las 8:00 a. m. se realizarán recorridos para observar ballenas en el Golfo Dulce, donde también pueden encontrarse delfines.

La programación incluirá actividades para niños, talleres de educación ambiental, arte marino, ecomacetas y emprendimientos locales. También habrá caminatas, fútbol, béisbol, bingo y otras actividades durante el domingo.

El encuentro busca promover el turismo en la Zona Sur y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de la biodiversidad. Los recorridos de avistamiento siguen medidas para reducir el impacto sobre las ballenas, como mantener una distancia adecuada y apagar los motores al acercarse a los animales.

La temporada de avistamiento se extiende de agosto a octubre. Además, el festival reunirá a distintos emprendimientos y negocios locales para mostrar la oferta turística del Golfo Dulce.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.