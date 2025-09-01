La presión arterial puede elevarse durante la noche debido a factores como dormir menos de seis horas, estrés, apnea del sueño o ciertos medicamentos, según el Dr. Orlando Quintana Quirós, especialista en medicina interna, quien recomienda monitorear la tensión antes de dormir y mantener un estilo de vida saludable.

Además, enfatiza que adoptar una postura adecuada, como dormir del lado izquierdo, puede proteger el corazón y reducir riesgos, mientras que seguir tratamientos médicos de forma regular y controlar el peso son claves para revertir la hipertensión nocturna.