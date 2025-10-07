Reducir la dependencia de los psicofármacos es un proceso que debe ser gradual y supervisado por un profesional de la salud mental. Abandonarlos bruscamente puede generar síntomas de abstinencia y aumentar el riesgo de una recaída.

La estrategia más efectiva consiste en disminuir las dosis de manera paulatina, permitiendo que el cerebro se adapte progresivamente a funcionar sin la sustancia. En algunos casos, cambiar la presentación del medicamento puede facilitar este ajuste y mejorar la tolerancia.

Complementar este proceso con terapia, ejercicio físico regular y una alimentación rica en nutrientes esenciales fortalece la salud mental de base. Actividades como pasear al aire libre y técnicas de manejo del estrés son pilares fundamentales para lograr la estabilidad.