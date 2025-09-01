Los celos pueden manifestarse en cualquier tipo de vínculo, como pareja, familia o amistades, a través de pensamientos obsesivos y comportamientos controladores, según la psicóloga Rebeca Núñez, quien detalla que esta emoción surge de comparaciones constantes y desconfianza sin evidencia concreta.

Núñez también sugiere técnicas para reducir la obsesión por la atención, reconectar con uno mismo y establecer límites saludables, lo cual es esencial para recuperar la paz emocional y mantener relaciones equilibradas sin comprometer la autonomía propia o ajena.