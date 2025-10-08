La infección por el virus de la gripe multiplica hasta seis veces el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio durante la primera semana de la enfermedad, debido a la respuesta inflamatoria sistémica que afecta el sistema cardiovascular.

Esta sobrecarga obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad para satisfacer la demanda de oxígeno del organismo, pudiendo desencadenar arritmias o descompensar condiciones preexistentes.

La vacunación anual se consolida como la medida preventiva más efectiva, particularmente en grupos de riesgo como personas con hipertensión, diabetes o afecciones respiratorias crónicas.