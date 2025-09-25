Algunos dolores físicos sin explicación médica pueden relacionarse con emociones no procesadas o estrés prolongado, lo que se conoce como somatización y requiere un abordaje integral que considere tanto lo físico como lo psicológico.

La psiquiatra Rebeca Murillo señala que la ansiedad puede manifestarse como dolor real en el cuerpo, debido a mecanismos cerebrales que amplifican la percepción del daño o convierten el malestar emocional en sensaciones físicas localizadas.

Un abordaje combinado entre medicina y terapia emocional puede ofrecer alivio en estos casos, ayudando a la persona a identificar si su dolor proviene de conflictos internos no resueltos que necesitan atención especializada.