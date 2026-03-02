Especialidades picantes: aprenda a preparar carnes y arroz

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El chile sambal de nivel medio es el protagonista picante de esta receta de camarones al wok, pero la casa también ofrece versiones más intensas para preparaciones como el ramen, explicó el chef Anthony Arce al mostrar las diferentes opciones disponibles.

La receta, que incluye camarón, ajo, vainica, cebolla, chile dulce, salsa OP y chile sambal, se cocina perfectamente caliente para garantizar el característico sabor de la cocina china.

El chef enfatizó que el orden de incorporación de los ingredientes es clave: primero los aromáticos, luego los camarones sellados y finalmente la salsa de soya, logrando un plato equilibrado y explosivo en cada bocado.