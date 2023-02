Con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, el Congreso español aprobó definitivamente este jueves la llamada “Ley Trans”.

Que autoriza la libre autodeterminación de género.

Esto significa que los españoles, de 16 años o más, podrán decidir si se identifican como mujeres o como hombres.

Independientemente de su sexo de nacimiento o de las características de su cuerpo.

El cambio de género será registrado legalmente a través de un procedimiento administrativo sencillo que exonera a los solicitantes de dos documentos exigidos hasta ahora.

Una prueba de tratamiento hormonal por dos años o un informe médico que diagnostique disforia de género.

Interpretada como la falta de coincidencia entre el sexo biológico de una persona y el género con el que se identifica.

El único requisito necesario es la voluntad.

La nueva ley permite incluso el cambio legal de género en personas mucho más jóvenes.

Adolescentes con edades entre 14 y 16 años podrán solicitarlo si son acompañados por sus padres o tutores legales; y aquellos de entre 12 y 14, si obtienen autorización judicial.

“Sin embargo, soy consciente de que el camino no acaba aquí, que no hemos conseguido incorporar las realidades no binarias, las personas trans inmigrantes y otras que descubriremos avanzando.”