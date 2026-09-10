¿Espalda o riñones? Así puede distinguir de dónde viene el dolor

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Levantarse con un dolor en la parte baja de la espalda genera una duda frecuente: si el origen es muscular o si los riñones están enviando una señal de alarma que no debe ignorarse.

El Dr. Jonathan Pla Villalobos, especialista en medicina interna, explica que los riñones están ubicados a la altura de las últimas costillas, uno a cada lado de la columna vertebral, por lo que el dolor renal se localiza entre la última costilla y la columna.

El especialista detalla que, cuando un cálculo se mueve dentro del uréter, el paciente describe un dolor súbito y en oleadas, que no encuentra postura cómoda, y que exámenes como el de orina, el urocultivo o el ultrasonido renal permiten detectar el origen del malestar.