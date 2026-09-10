Escuela Jorge Bolio celebra 120 años con 421 estudiantes y aula abierta en horario nocturno

La Escuela Jorge Bolio celebra 120 años de fundación con una matrícula de aproximadamente 421 estudiantes. El centro educativo atiende a alumnos de preescolar, primer y segundo ciclo, además de un aula abierta nocturna con unos 40 estudiantes.

Karen Arias, directora de la institución, invitó a la comunidad a participar en la celebración del aniversario.

El centro educativo es considerado uno de los más antiguos del cantón y sus habitantes mantienen un vínculo cercano para impulsar el progreso del distrito de Santa Ana.