Escuela de San Mateo perdió techo por los vientos y tiene orden sanitaria

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La escuela de San Mateo perdió el techo por las ráfagas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora, provocando un torbellino que arrancó la estructura y llenó de miedo a estudiantes y docentes. E

l centro educativo retomó clases este miércoles pero con gran preocupación y precaución ante las condiciones climáticas.

“La maestra nos envió un mensaje pidiendo que, por favor, se acerquen padres de familia que puedan ayudar a reparar el techo de la escuela, ya que algunas partes se habían desprendido”, relató Ericka Arias, madre de familia.