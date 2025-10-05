Las autoridades confirmaron este domingo el fallecimiento de una niña y dos adultos, luego de que un derrumbe sepultó una vivienda en San Ramón.
Según los reportes iniciales, una pendiente ubicada a un costado de la casa cedió repentinamente y cayó sobre la estructura, dejando sin vida a los tres ocupantes.
Las personas fallecidas eran de nacionalidad nicaragüense y estaban dentro del inmueble cuando ocurrió el deslizamiento. Los cuerpos fueron recuperados por los equipos de rescate, quienes trabajaron durante varias horas en la zona afectada debido a las difíciles condiciones del terreno.
El sentido comunicado de la escuela
“La comunidad de escuela La Palma, se une solidariamente ante el fallecimiento de nuestra alumna Edith Miranda Romero; su madre, Karla Romero y su padre, Eddy Miranda“.
“Le enviamos nuestras más sinceras condolencias, paz y fortaleza a su familia. Unámonos en oración por la fortaleza para la familia doliente. Dios los llamó a su lado, para que desde ahí sean la luz que ilumine nuestro camino”.