Las autoridades confirmaron este domingo el fallecimiento de una niña y dos adultos, luego de que un derrumbe sepultó una vivienda en San Ramón.

Según los reportes iniciales, una pendiente ubicada a un costado de la casa cedió repentinamente y cayó sobre la estructura, dejando sin vida a los tres ocupantes.

Las personas fallecidas eran de nacionalidad nicaragüense y estaban dentro del inmueble cuando ocurrió el deslizamiento. Los cuerpos fueron recuperados por los equipos de rescate, quienes trabajaron durante varias horas en la zona afectada debido a las difíciles condiciones del terreno.

El sentido comunicado de la escuela

“La comunidad de escuela La Palma, se une solidariamente ante el fallecimiento de nuestra alumna Edith Miranda Romero; su madre, Karla Romero y su padre, Eddy Miranda“.