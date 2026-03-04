Ráfagas de viento que superaron los 65 y 70 kilómetros por hora causaron estragos ayer en la escuela de Labrador de San Mateo de Alajuela, donde el techo del sector frontal del centro educativo salió volando literalmente, provocando el susto de los 250 estudiantes que se encontraban en el turno de la tarde.

La emergencia activó el 911 a las 2:28 de la tarde, cuando se reportaron menores de edad con crisis nerviosas, aunque para cuando la ambulancia de Cruz Roja llegó al lugar proveniente de atender un accidente de tránsito los niños ya se habían retirado junto con sus padres.

Doña Adriana Vega, testigo del hecho, describió el momento: “Se escuchó el estruendo, cuando vi nada más fue que salieron volando varias láminas de zinc, incluso una cayó encima de un carro parqueado”.

Los mismos padres de familia se organizaron ayer mismo para recolocar las latas, logrando dejar el techo nuevamente en su lugar, aunque el centro educativo ya cuenta con orden sanitaria por problemas de infraestructura.