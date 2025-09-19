Un joven colombiano de 20 años, identificado como Breiner Pérez Matute, perdió la vida en Estados Unidos tras ser atacado con un cuchillo por su propia novia, una mujer de nacionalidad venezolana de 31 años.

El hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre de 2025 en Indianápolis, cuando la pareja sostuvo una fuerte discusión que terminó en tragedia.

Según los reportes preliminares, el conflicto inició por una escena de celos. En medio de la pelea, la mujer tomó un cuchillo y lo apuñaló en varias ocasiones en el pecho, provocándole graves heridas en el corazón.

Aunque ella misma trasladó al joven hasta un hospital al ver la gravedad de la situación, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Viajó por un mejor futuro, pero encontró la muerte

Familiares de Breiner relataron que él había decidido emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales, con el objetivo de apoyar económicamente a su madre. No viajó solo: lo acompañaban su hermano y su pareja sentimental, con la que esperaba construir un futuro.

Sin embargo, la relación no contaba con el apoyo de su familia, pues aseguraban que no era conveniente para él. Pese a las advertencias, Breiner decidió seguir con el romance, el mismo que terminó cobrándole la vida.

Mujer quedó detenida

Tras el homicidio, las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo en Indianápolis y lograron detener a la mujer, quien ahora enfrenta un proceso judicial por el asesinato del joven.

El caso ha generado indignación y conmoción, pues Breiner apenas tenía 20 años y su sueño era progresar en otro país para ayudar a los suyos.