Shakira será juzgada en España por fraude a la Hacienda pública de 14,5 millones de euros(15,4 millones de dólares). La Audiencia de Barcelona desestimó el recurso que presentó la cantante para evitar el juicio y confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla. Esto fue raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública española.

Según la agencia EFE, la artista simuló no residir en el país y ocultó sus ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. La Fiscalía sostiene en sus acusaciones que entre los años 2012 y 2014 Shakira residió como ciudadana en España. Primero en Barcelona y luego en la localidad de Esplugas de Llobregat. En este municipio está la vivienda que adquirió, a través de una sociedad, con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

La acusación exponen que Shakira estuvo fuera de España por motivos de trabajo, sin embargo, afirman que su residencia habitual estaba en Barcelona. La artista habría dicho que durante esos años tenía la residencia permanente en Bahamas y que viajaba temporalmente.

La cantante podría ir a la cárcel. (Foto: Instagram @shakira).

La cantante ya pagó la suma que la Agencia Tributaria de España le pidió, más otros tres millones en intereses por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. No obstante, esto no impediría que la autora de “Te felicito” no termine sentada en el banquillo. Incluso, podría ir a la cárcel.

¿Qué dice Shakira?

Tras publicarse esta decisión,Shakira se expresó a través de un comunicado publicado por la agencia EFE. En él, destacó que seguirá defendiendo su inocencia en los tribunales con su equipo legal. Además, se enfatizó en que la conducta de Shakira en materia tributaria “siempre fue intachable” en todos los países en los que ha tenido que pagar impuestos.

También cabe agregaron que ya no existe ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar.