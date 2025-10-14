Una situación digna de película de espías sacudió este martes el panorama político costarricense.
La candidata presidencial Laura Fernández denunció que un micrófono oculto fue encontrado en su oficina privada en Rohrmoser, la cual fue facilitada por el candidato a diputado Antonio Barzuna, de la provincia de San José.
Según explicó la aspirante, el dispositivo estaba escondido dentro de una toma corriente y fue detectado por una empresa de seguridad privada que contrató recientemente.
“Esto es una bajeza, una porquería, una cochinada. Quiero que el pueblo de Costa Rica vea lo bajo en lo que está cayendo esta campaña electoral”, declaró con visible molestia.
Un aparato de alto alcance
La candidata mostró el artefacto a los medios de comunicación y aseguró que no se trata de un equipo común, sino de un transmisor con micrófono de alta ganancia, valorado entre $2.000 y $3.000 dólares, capaz de transmitir audio a más de un kilómetro de distancia.
El dispositivo, según describió, posee batería independiente y puede captar conversaciones privadas o de campaña, algo que calificó como un ataque directo a su intimidad y estrategia política.
Denuncia ante el OIJ
Ante la gravedad del hallazgo, la candidata anunció que en las próximas horas presentará una denuncia penal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se investigue quién colocó el micrófono y con qué propósito.
El descubrimiento se dio pocas horas antes de una reunión con unos 20 candidatos a diputados, lo que incrementa las sospechas sobre la intención del espionaje.