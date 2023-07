En medio del escándalo que rodea a la BBC tras la acusación de que uno de sus presentadores le pidió imágenes explícitas a una persona adolescente cuyo género y nombre se desconocen, aparecieron tres nuevas víctimas que lo acusan de contactarlos cuando eran menores de edad.

El presentador anónimo, que fue acusado de pagarle al o a la menor 35.000 libras esterlinas (45.200 dólares) por las fotos, fue acusado por otra presunta víctima, que dijo que les había enviado mensajes abusivos en una aplicación de citas.

Daily Mail aseguró que una tercera persona dijo que conoció al presentador durante el confinamiento nacional en 2021, cuando el sospechoso viajó a un condado diferente para reunirse con él en su departamento, mientras la BBC le decía a millones de personas que siguieran las reglas como parte de su cobertura de la pandemia. Además confesó que el hombre le envió 650 libras esterlinas (842 dólares) en efectivo a cambio de imágenes.

The Sun afirma tener una declaración jurada del usuario del sitio de citas que afirma que recibió un pago de 200 libras esterlinas (259 dólares), enviado el día de la visita, y otros dos de 200 libras esterlinas (259 dólares) y 250 libras esterlinas (324 dólares) a través del PayPal del presentador.

El menor afirmó, “Me dio efectivo tres veces. Aunque empezó a hacerme sentir que me poseía porque me estaba dando dinero. Siempre hablaba de su carrera y era muy arrogante”.

Y anoche surgió una cuarta denuncia para afirmar que el acusado le había enviado mensajes “espeluznantes” usando corazones de amor y besos en Instagram a un usuario de 17 años, aunque no se sabe si el presentador sabía su edad en ese momento.

Hasta el momento no se conoce la identidad o género de ninguna de las víctimas.

Aunque la edad de consentimiento sexual en Gran Bretaña es de 16 años, es un delito hacer o poseer imágenes indecentes de cualquier persona menor de 18 años.

El medio británico dijo que el ex presentador de la BBC, Jon Sopel, comentó ayer por la tarde, antes de que la cuarta persona hiciera sus acusaciones, que la estrella no identificada está “extremadamente enojado” por cómo se habían cubierto las afirmaciones.

“Varias personas se han puesto en contacto con el presentador para decir que sienten una furia justificada por la forma en que The Sun ha cubierto esto y es justo decir que el presentador en el centro de esto también está extremadamente enojado con The Sun por su cobertura del incidente y está convencido de que están tratando de excavar y encontrar nueva suciedad para dañar la reputación de esta persona en particular”, dijo Sopel al podcast The News Agents.

Daily Mail explicó que un alto funcionario de la BBC describió el estado de ánimo dentro de New Broadcasting House como cada vez más “tenso”. Le dijo al Times: “Todo el mundo se siente un poco sorprendido. La gente está profundamente frustrada porque la BBC se ha convertido en ‘la historia’. Los comentarios de Tim (Davie, director del medio) hoy ayudaron a aclarar algunas de las preguntas, pero aún no ha respondido todo”.

El Escándalo

La madre de la primera víctima denunció en el medio The Sun que un presentador de la BBC le pagaba a su hijo por imágenes sexuales, dinero que el joven utilizaba para financiar su adicción al crack.

El tabloide publicó la historia a partir de las declaraciones que hizo la madre de una víctima que, además, dijo que se había puesto en contacto con la cadena el pasado mayo para denunciar al presentador, pero éste continuó trabajando.

El sospechoso, cuyo nombre no puede ser divulgado por razones legales, ha sido suspendido por la BBC mientras que el director general, Tim Davie, ha ordenado una revisión de sus protocolos en torno a las quejas y denuncias que se reciben.

Davie reconoció que es “una situación difícil para la BBC”, que recibió la primera queja de la familia el 18 de mayo y trató de contactarles sin éxito el 19 de mayo por correo electrónico y por teléfono el 6 de junio.

Después de que el 6 de julio el “Sun” comunicara a la corporación que tenía conocimiento del caso, un directivo habló por primera vez con el presentador en cuestión, que fue suspendido de sus funciones el 9 de julio.

La Policía ha pedido a la BBC que pause su investigación mientras el cuerpo determina si hay indicios de criminalidad, en medio de crecientes rumores sobre la identidad del profesional implicado.

El Comunicado

En medio del escándalo la BBC comunicó mediante una nota a sus lectores lo que estaba ocurriendo a puertas cerradas.

“Con historias como esta, los periodistas de BBC News tratan a la BBC de la misma manera que a cualquier otra organización sobre la que informa el servicio de noticias”, comienza la nota adjunta a las historias que tratan el alboroto en el que están sumidos. “Y al igual que con cualquier otra organización, BBC News tiene que pedir respuestas a la gerencia de la BBC o a los servicios de la BBC y comunicarse con la oficina de prensa de la BBC para obtener declaraciones oficiales”.

“Ocasionalmente, los periodistas de la BBC se acercan a los altos directivos para entrevistas no planificadas, conocidas como ‘puertas de entrada’ en el negocio de las noticias. A veces también les ofrecen entrevistas con la gerencia… Y cuando esto sucede, saben que serán examinados dentro y fuera de la BBC sobre qué tan bien hacen que su jefe rinda cuentas”, explicaron.

La cadena de noticias enfrenta un mayor escrutinio que otras emisoras porque está financiada por los contribuyentes y comprometida a permanecer imparcial en su cobertura de noticias.

(con información de EFE, AP y Daily Mail)