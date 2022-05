Jorge Javier Vázquez, un conocido presentador de espectáculos español, abandonó su programa durante una emisión en vivo tras haber sido acusado por acoso de parte de una trabajadora del mismo ciclo.

Todo comenzó cuando él expresó su opinión sobre Marta Riesco, una reportera de otro canal que tiene un romance con Antonio David, exmarido de Rocío Carrasco (hija de la fallecida y famosa cantante Rocío Flores).

A Riesco no le agradó lo que decía Jorge Javier y escribió un mensaje que hizo enfurecer al conductor.

Los medios están que arden con este bochornoso momento.

“Ese señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona, insultándome, vejándome y pidiendo mi despido. Y todo por haber contado la verdad de una llamada, una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso La Fábrica de la Tele”, escribió en su cuenta de Instagram.

Indignación del presentador

Esto hizo enojar tanto a Jorge Javier que se levantó de su asiento:”No te preocupes, Marta Riesco. Llegados a este punto, yo creo que la cadena tiene que tomar determinaciones y si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que es mejor que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes, me voy. Continúa tú”, dijo, y desapareció del plató.

Por su parte, la co conductora se quedó incómoda y poco después pasaron a publicidad.

Su regreso

Sin embargo, el presentador regresó al plató.

“Evidentemente, no iba a dejar mi puesto de trabajo, porque soy un profesional y jamás lo abandonaría, aunque se me intente imputar un delito. Aquí sigo trabajando con todos ustedes, pero mantengo todos y cada uno de los puntos que he dicho antes de irme, no doy un paso para atrás”, expresó.

Este momento se ha hecho viral en redes, debido a que Jorge Javier es el periodista de prensa rosa más conocido de España.