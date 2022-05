El programa de espectáculos El Gordo y La Flaca confirmó que Anuel AA será papá de una niña, pero no con Yailin, sino de una mujer con la que tuvo una relación a distancia.

Además, agregaron un mensaje que la futura mamá habría puesto en las redes sociales: “¡A espera de una princesa! Contando los días para por fin conocer mi más grande bendición. Dios sabía lo que hacía y no pudo haberte mandado en mejor tiempo. Mi alegría de todos los días es sentir tus pataditas e imaginarte en mis brazos. ¡Te amo y no veo la hora de conocerte! ”, sin embargo no detallaron de quién se trata.

Según el programa, esta mujer quien tiene 28 años, y radica en Houston, conoció a Anuel en una fiesta de Drake, se enamoraron y durante 6 meses mantuvieron un romance a distancia, viéndose solo cuando podían.

También aseguraron que esto sucedió antes que el puertorriqueño empezara su relación con Yailin, y cuando él se enteró de que su ex estaba esperando un bebé lo tomó normal, pero eso le duró poco. Anuel habría dicho que antes de hacerse responsable del bebé tendría que estar sumamente seguro que era suyo mediante una prueba de paternidad.

El resultado de los análisis según, El Gordo y la Flaca es positivo al 99%. Por esto, la mujer estaría esperando una criatura del puertorriqueño.

Por su parte Anuel aún no ha comentado nada al respecto.

Anuel y Yailin quieren tener hijos

Parece que los rumores de bebés no le cesan al cantante. Hace unos días, su novia, Yailin La Más Viral, desmentía las especulaciones de embarazo, aunque aseguraba que ella y el reguetonero estaban en “procedimiento”.

El cantante ha asegurado que quiere tener hijos con su reciente novia, Yailin La Más Viral. (Foto: Instagram @anuel_yailin_new).

“Eso que se está comentando dizque el niño o la niña, no. Emma desde que nos conocimos ha querido una niña conmigo, eso no es algo de otro mundo, así que déjense de eso. El día que uno quiera tener uno, uno lo va a tener”, declaró la influencer y cantante.