Noticia realizada con información de Infobae

Una joven vivió una aterradora sorpresa al acercarse a su vehículo y notar movimiento en una de las ruedas. Al mirar de cerca, descubrió varios animales de gran tamaño desplazándose entre los rayos del neumático.

¿Por qué impactó tanto?

Las imágenes del hallazgo mostraron la enorme dimensión de los bichos, algo que miles de usuarios calificaron como una escena sacada de una película de terror. El hecho ocurrió en Australia, país conocido por su fauna exótica y muchas veces peligrosa.

¿Qué dijeron en redes?

Las fotografías se hicieron virales en cuestión de horas. Muchos usuarios admitieron que no se atreverían a tocar el auto después de ver algo así, mientras otros bromearon con que “solo en Australia” podían suceder estas cosas.

El detalle que sorprendió más

Expertos señalaron que se trataba del artrópodo terrestre más grande del mundo: el cangrejo cocotero, capaz de alcanzar un metro de extensión y más de cuatro kilos de peso.