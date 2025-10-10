Una mujer de 56 años, identificada con el apellido Lorea, murió la noche de este jueves dentro de su vivienda ubicada en Pocora, Limón, tras sufrir una violenta agresión.

¿Qué se conoce del caso?

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió cerca de las 9:14 p.m., cuando la mujer estaba en la casa junto con un masculino menor de edad.

Por razones que aún se desconocen, el joven habría comenzado a agredirla, ocasionándole múltiples golpes que le provocaron la muerte en el sitio.

Agentes judiciales se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.

Hasta el momento, no hay personas detenidas, y el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el motivo del ataque.