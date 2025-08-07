Vecinos de Cartago enfrentarán aumentos de hasta el 300% en recibos de agua a partir de septiembre según confirmó el alcalde del cantón central, Mario Redondo Poveda, decisión que busca modernizar la infraestructura hidráulica pero generará presión económica en hogares de bajos ingresos.

La medida, analizada en sesiones municipales con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), responde a costos operativos no cubiertos por tarifas actuales según explicó el ingeniero hidrólogo Roberto Murillo.

Organizaciones comunitarias ya preparan recursos legales ante el impacto en economías familiares.