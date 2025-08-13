En un hecho histórico, la Conferencia Regional sobre la Mujer se realiza por primera vez en un país gobernado por una mujer, destacó el secretario ejecutivo de la organización durante la inauguración.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las políticas de género en su administración incluyen instrumentos innovadores como la cartilla que documenta los derechos femeninos, distribuida a nivel nacional.

El evento, que reúne a parlamentarias de toda la región, analizará la construcción de la agenda regional de género, única en el mundo según los organizadores.