Es temporada ideal para sembrar árboles frutales y asegurar una cosecha próspera

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Ramiro Montero recomendó sembrar árboles frutales en verano, época ideal para garantizar un buen desarrollo de raíces.

Mostró un limonero en maceta de metro veinte que ya produce abundantes frutos, así como un árbol de marañón rojo de 90 centímetros que florece al año. Explicó que cada flor se convierte en un marañón.

También presentó un mango de año y medio, obtenido mediante injertación de yemas florales para acelerar la producción. “Podemos tenerlo en maceta con mantenimiento adecuado”, aseguró el especialista.