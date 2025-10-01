Escrito por: Eduardo Troconis

El FC Barcelona vive un momento dulce. La temporada pasada fue campeón de Liga, Copa y Supercopa en España y, además, se colocó como Líder en solitario de LaLiga el fin de semana. Gran parte de la responsabilidad del nivel del equipo recae sobre Pedri González. El volante de 22 años despliega clase, visión y determinación en cada partido, y sus números y actuaciones respaldan por qué se ha convertido en una figura clave no solo del Barça sino del fútbol en general.

Rendimiento y estadísticas que respaldan su influencia

Según el portal especializado en valores deportivos, transfermarkt, Pedri tiene un valor de mercado de €140 millones en 2025. Esto le convierte en el séptimo jugador más valioso del mundo y el segundo mediocampista con mayor precio de la lista.

NEWCASTLE UNITED – FC BARCELONA. CHAMPIONS LEAGUE. FOTO: VALENTI ENRICH

El mismo portal también documenta sus apariciones, minutos jugados, goles y tarjetas acumuladas durante la temporada 2025/26. Pedri fue titular en el 100% de los partidos del Barca hasta el momento y jugó el 97% del total de minutos posibles si juntamos datos de LaLiga y Champions League.

Por otro lado, la aplicación especializada en rendimiento deportivo, Sofascore, destaca como Pedri es el jugador con más toques de balón (818), pases exitosos (646), pases dentro del último tercio del campo (251) y más recuperaciones de balón (49) de las 5 grandes ligas europeas (LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga). Estas estadísticas demuestran que Pedri es un jugador que domina diferentes facetas del juego. Esto lo convierte en un “todo campista” que es capaz de distribuir, recuperar, organizar y generar.

Estos puntos no solo muestran su protagonismo estadístico, sino que también enfatizan su rol esencial para Barcelona en cada zona del campo.

“Pedri Potter”: su calidad deslumbra a figuras importantes del fútbol

En la rueda de prensa previa al Barça vs PSG de este miércoles por Champions League, el entrenador del cuadro parisino, Luis Enrique, soltó una frase curiosa:

Con eso, el técnico resaltó la magia que Pedri aporta al equipo, como quien tiene un toque especial para cambiar partidos.

Recordemos que Luis Enrique dirigió a Pedri en su primera Eurocopa con la selección española y fue de los primeros entrenadores que creyó en él. Con estas declaraciones, el técnico reiteró que el mediocampista no solo tiene talento: también carisma y responsabilidad en los momentos decisivos.

Otro que quedó impresionado por el nivel futbolístico de Pedri fue Paul Scholes, leyenda del fútbol inglés y del Manchester United. El histórico centrocampista comparó al canario con leyendas de la talla de Xavi e Iniesta, y le bautizó como su “nuevo jugador favorito”

👏 Los elogios de Paul Scholes a Pedri en el podcast @goodbadftblpod: "Es como Xavi e Iniesta en uno. Es brillante" pic.twitter.com/9ULKIkyAdT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2025

¿Qué lo diferencia del resto?: 3 cualidades y rasgos únicos

Los siguientes puntos son cualidades fundamentales de Pedri que le hacen ser un mediocampista total, fundamental para el FC Barcelona:

Visión de juego alta: su ubicación entre líneas y capacidad para interpretar los espacios lo vuelve esencial para Barcelona, no solo por filtrar pases que rompen líneas de presión de los rivales, sino por su aptitud de flotar en zonas con muy poco espacio y no perder el balón.

Clara demostración de esto fue el regate que realizó en el pasado fin de semana en el partido del Barça: la victoria ante la Real Sociedad 2-1.

Consistencia física y mental: juega muchos minutos sin perder intensidad ni claridad en las decisiones. De hecho, en múltiples ocasiones, Pedri reveló que para su cuerpo es mejor jugar muchos minutos que dosificar. Ejemplo de esto, son las declaraciones recogidas por La Vanguardia a inicios de este año:

“Prefiero jugar, ya que a mi cuerpo le cuesta más arrancar cuando para una o dos semanas” declaró González.

Prioriza lo colectivo sobre lo individual: Pedri declaró antes de la gala del balón de oro que ganó Ousmane Dembélé el pasado 22 de septiembre, que antes que ganar trofeos individuales, prefiere contribuir a los logros colectivos.

Sus palabras, recogidas por Reuters, fueron las siguientes:

“Prefiero ganar el triplete que el Balón de Oro. Si llega el Balón de Oro, quiero que sea junto con los títulos colectivos. Ser nominado es un sueño, pero ganar los trofeos es más importante para mí. Estamos en un momento en el que todo está en juego. Puedes perder tres partidos y quedarte fuera de los tres títulos”.

Con todo lo mencionado, se puede afirmar que Pedri no es solo un talento más en el medio; es un creador, un líder silencioso y una pieza indispensable en el Barcelona actual. Su influencia va más allá del balón: inspira, construye y conecta.