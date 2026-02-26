Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Dos oficiales de la Policía de Tránsito fueron captados con dos botellas de aparente cerveza dentro de una patrulla mientras realizaban un parte vehicular en Paso Canoas.

¿Podrían despedir a los oficiales?

De acuerdo con la información, las botellas no contenían cerveza, sino un refresco. Sin embargo, la situación generó debate sobre las posibles sanciones disciplinarias.

El experto en derecho laboral, Erick Briones, explicó que:

“Debe haber proporcionalidad y razonabilidad a la hora del ejercicio de la potestad disciplinaria. De acuerdo a cada institución pública rige un reglamento donde puede haber desde una amonestación, una llamada de atención e incluso hasta un despido eventualmente.”

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Una buena imagen

Briones subrayó que, independientemente del contenido de las botellas, los oficiales tienen la responsabilidad de mantener una buena imagen institucional. Recordó que, por la autoridad que representan los oficiales, deben generar confianza en la ciudadanía y evitar cualquier conducta que pueda afectar la percepción pública.

La entrevista completa está disponible para conocer en detalle los análisis y observaciones del especialista.