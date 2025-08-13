Escrito por: Eduardo Troconis.

El seleccionador nacional de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, lanzó un mensaje claro de cautela de cara a las eliminatorias mundialistas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 en una entrevista especial realizada este miércoles en el programa 120 Minutos. Aunque el formato deja fuera a las tres selecciones anfitrionas, el técnico tico advirtió que el proceso clasificatorio sigue siendo un reto de alto nivel:

“Se vuelve una eliminatoria difícil. Yo no sé por qué dicen que va a ser más fácil, porque así como lo piensan aquí, lo piensan en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Haití, en Jamaica, en Panamá… en todos lados creen lo mismo”.

Herrera insistió en que ningún partido está ganado de antemano:

“Nada es fácil, los partidos no son fáciles hasta que los juegas y los trabajas. Nosotros vamos a preparar muy bien los dos primeros partidos para conseguir resultados, pero fácil no va a ser, hay que trabajarlo”.

Para el estratega, el verdadero factor que marcará la diferencia será el compromiso y la preparación del plantel:

“Si después lo hacemos ver fácil, será porque se trabaja bien. Dependiendo de cómo trabajes y de lo que hagas, así de fácil o difícil será el partido”.

El seleccionador también destacó la importancia de Keylor Navas en el proceso,

asegurando que:

“Keylor Maneja un estándar de nivel muy alto, Ha sido recibido muy bien en Pumas, que es un club muy exigente y de los llamados grandes en México. Que siga manteniendo ese nivel que siempre ha mostrado nos interesa a nosotros”.

La ‘Sele’ iniciará su camino hacia la clasificación el próximo 5 de septiembre ante Nicaragua con el objetivo de asegurar un cupo en el Mundial, manteniendo la concentración y el trabajo como sus principales armas para superar una eliminatoria que, según Herrera, “puede ser engañosa” si se subestima a los rivales.