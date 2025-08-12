Arreglos con tulipanes se convierten en regalos emotivos para el Día de la Madre, según Tania Esquivel, diseñadora floral, quien sugiere colores adaptados a personalidades: vibrantes para mamás dinámicas o tonos clásicos para estilos tradicionales.

Ella explica que combinaciones con otras flores y cuidados como cambio diario de agua extienden su frescura hasta siete días, simbolizando así gratitud perdurable.

Además, enfatiza que estos diseños personalizados reflejan vínculos emocionales mediante elementos naturales que alegran cualquier espacio hogareño.