Para muchos, los cementerios son el lugar donde descansan nuestros seres queridos que ya partieron, pero en los últimos meses ese panorama al parecer se ha ampliado, a tal punto de llegar a ser punto para mantener relaciones sexuales.

Un grupo de vecinos que conformó un comité de seguridad y vigilancia por los recientes festejos populares en Santa Rosa, Ticabán, Pococí, encontró a una pareja mientras mantenía relaciones sexuales en un cementerio.

Al ser descubiertos, la mujer decidió huir del lugar y el hombre se disculpó con los presentes.

Hecho generó causó gran indignación en la comunidad.

¿Es delito tener relaciones sexuales en un cementerio?

Delito no, pero sí entra en la parte contravencional.

Según el Poder Judicial, la contravención son:

“Conflictos menores que se sancionan con una multa, si las partes no concilian“.

Experto reponde

“Una figura en el Código Penal que se denomina la profanación de lugares sagrados, en este caso un cementerio y ha establecido en el artículo 137 ter, una pena que puede oscilar desde un mes de prisión, hasta un año, pero como es una figura no delictiva, sino contravencional, lo que nuestro ordenamiento va a establecer es que puede convertirse en día multa, y los días multas pueden oscilar desde 1 día multa hasta 45 días multa“, comentó Fabián Silva, abogado constitucionalista.

Según Silva, un juez es quien determinaría los hechos.