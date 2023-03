El insólito hallazgo en Puno de una momia prehispánica de “entre 600 y 800 años de antigüedad” en la mochila de un joven repartidor de delivery, identificado como Julio César Bermejo, sigue dando qué hablar, luego de conocerse más detalles del caso.

Según unas declaraciones que brindó el intervenido, quien libaba licor con unos amigos, la ‘momia Juanita’, como él le decía de cariño, siempre estaba en su dormitorio, pues así podía cuidarla.

“En la casa está en mi cuarto, duerme conmigo. Yo la cuido, la mantengo, es como mi novia espiritual”, manifestó el joven de 26 años, quien reveló que esta le perteneció a su padre desde hace varias décadas atrás.

De acuerdo al testimonio de repartidor, su papá “se la quitó a un policía por dinero” que le había prestado, pero luego “se encariñó” con los restos.

Bermejo aclaró que nunca fue su intención vender la momia, como se lo ha acusado en redes sociales, y que su intención era enseñársela a sus amigos por última vez, antes que sea “donada” a algún museo de la región.

“Si me porto mal me castiga, me jala las patas (pies)”, aseguró el joven.