Error de fiscal deja libres a 4 sospechosos de sicariato

El Ministerio Público activó una investigación interna para determinar qué falló en la cadena procesal que derivó en la liberación de cuatro imputados por sicariato vinculados a la banda “Los Maruja”, luego de que el fiscal de Cartago omitiera solicitar la prórroga de la prisión preventiva dentro del plazo establecido.

La inspección fiscal no se limitará a abrir una causa disciplinaria contra el funcionario, sino que buscará establecer con profundidad cuál fue el eslabón que permitió que esta ineficiencia procesal ocurriera, para implementar correctivos estructurales.

Las autoridades reconocen que este no es un hecho aislado, pues ya habían ocurrido dos situaciones anteriores relacionadas con la misma organización criminal que evidencian debilidades en el manejo de estos expedientes.