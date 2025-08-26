Saprissa hizo un anuncio que tiene con mucha ilusión a gran parte de la afición: el regreso del preparador físico Marcelo Tulbovitz.

¿Cómo lo convenció?

Erick Lonnis atendió preguntas durante el programa 120 Minutos de esta mañana, en donde dejó detalles relativos a su regreso.

“Marcelo es un gran saprissista, hay gente que siempre está ligada a la institución, sean nacionales o extranjeros, hay gente que siempre quiere estar, que siempre siente que quiere volver, Marcelo es una de esas personas”, afirmó.

El factor económico

“Cuando esas condiciones se dan, a veces ni el dinero es el factor más importante. Sí, es un factor a tomar en cuenta porque ustedes saben que estamos cuidando las finanzas en cada contratación, cada decisión que se tome se toma financieramente responsable”.

“Con Marcelo, que es una persona tan exitosa, con tantos logros, logramos llegar a un acuerdo en la parte financiera y tenerlo en nuestro equipo nuevamente”, manifestó.

