¿Era penal para Puntarenas? Publican videos y audios del VAR

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Comisión de Árbitros publicó los videos y audios de la revisión del VAR de una polémica acción ocurrida en el partido entre Puntarenas FC y Deportivo Saprissa, en la que los porteños reclamaron un posible penal al minuto 90+3.

La jugada se presentó cuando el futbolista Kliver Gómez de Puntarenas ingresó al área con el balón controlado. En su intento por detener el avance, Mariano Torres de Saprissa hizo contacto con la pierna derecha del atacante, quien perdió el equilibrio y cayó dentro del área.

Los árbitros en cancha consideraron que no existía una infracción y permitieron la continuidad del juego. Posteriormente, el VAR revisó la acción desde diferentes ángulos, pero tampoco encontró motivos para recomendar una revisión en el monitor.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros determinó que la valoración fue incorrecta, debido a que el contacto del defensor constituyó una zancadilla imprudente que debió sancionarse con un tiro penal a favor de Puntarenas.

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Según el criterio de la Comisión, el VAR debió recomendar al árbitro principal una revisión en campo para que analizara nuevamente la jugada y determinara la sanción correspondiente.

En los audios se escucha a los encargados de la revisión analizar los distintos ángulos. Durante la conversación reconocen que existe un contacto entre ambos futbolistas, pero finalmente consideran que se trata de una acción de juego en la que los dos jugadores iban en carrera.

Escrito por: Daniel Palma Durán.