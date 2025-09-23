Alajuelense y Guadalupe empataron 0-0 en el duelo por la jornada 10 del campeonato nacional. Eso sí, una acción polémica fue protagonista por un posible penal a favor de los rojinegros.

Al minuto 74′, el jugador Creichel Pérez cae en el área rival, y el árbitro central decide no señalar penal, incluso tras la revisión del VAR.

¿Qué dicen las grabaciones del VAR?

“El VAR debió invitar al árbitro a una revisión, posterior a esa revisión, el árbitro debió sancionar penal a favor de Alajuelense”, señala el audio del video.

Acá las aclaraciones al completo sobre la decisión.