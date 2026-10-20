¿Era gol para Heredia? Audios del VAR aclaran las dos jugadas más polémicas de la jornada

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Regresaron los audios del VAR, que no se publicaban desde la jornada 9, para aclarar dos de las jugadas más polémicas de la fecha 12 del campeonato nacional.

¿Cuáles son las jugadas?

La primera el cabezazo de Fernando Lesme que terminó en gol pero anuló el VAR, mientras tanto, la otra corresponde a la posible falta de penal contra el Saprissa en el ‘Fello’ Meza.

¿Qué dicen los audios del VAR?

Sobre el gol de Lesme para el Herediano: “A criterio de la comisión de árbitros, la modificación de la decisión inicial resulta incorrecta, ya que el contacto observado constituye una acción normal de disputa del balón y no corresponde a una acción que justifique la anulación del gol”.

Es decir, según la revisión, el gol debió contar para los florenses.

Sobre el posible penal hacia Gerald Taylor ante Cartaginés: “En su análisis no identifica que el contacto que provoca la caída del atacante es consecuencia de un movimiento adicional e imprudente del defensor, el VAR debió recomendar una revisión en campo”.

Es decir, según la revisión, debió ser penal para el Saprissa.

Tanto Jafet Soto como Hernán Medford hablaron contundentemente sobre el tema en sus reacciones tras el juego. Ahora, los audios revelan su verdadero veredicto.