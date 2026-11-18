Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Fiscal General de la República, Carlo Díaz, conformó un equipo especializado de fiscales para dirigir la investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, con el objetivo de fortalecer las labores de seguimiento y esclarecer lo ocurrido.

El mismo Díaz también formará parte del equipo de trabajo.

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¿Por quiénes estará integrado este grupo para la investigación por el asesinato de Camilo Rodríguez?

El grupo estará integrado por fiscales de crimen organizado, de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Heredia.

Según informó el Ministerio Público, la conformación de este equipo responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de desarrollar una investigación rigurosa, diligente y objetiva.

Diversas acciones

Además, se busca coordinar los recursos especializados de la institución e impulsar las diligencias necesarias para identificar a las personas responsables del homicidio.

La institución señaló que los asesinatos de periodistas representan una amenaza para la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y los principios de una sociedad democrática.

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