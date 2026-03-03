Equipo lanza inesperado comunicado previo a jornada 10

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La mañana de este martes, la Asociación Deportiva San Carlos publicó un inesperado comunicado de prensa en sus redes sociales, después de la jornada del fin de semana.

El club sancarleño se dirigió directamente a su afición tras los hechos ocurridos al finalizar el primer tiempo del partido de la jornada 9 ante el Club Sport Cartaginés, situación que derivó en una sanción económica para la institución.

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San Carlos asume responsabilidad y ofrece disculpas

En el comunicado, San Carlos asumió con responsabilidad lo sucedido y ofreció una disculpa formal por los actos reportados durante el encuentro.

La institución dejó claro que esos comportamientos no representan los valores que históricamente han caracterizado al club ni a la mayoría de su afición. Además, reiteró su compromiso con el respeto dentro y fuera de la cancha.

Llamado a mantener un estadio familiar y seguro

El equipo también defendió el carácter familiar del Estadio Carlos Ugalde Álvarez, al asegurar que debe seguir siendo un espacio seguro, de respeto y sana convivencia.

En el mensaje, la dirigencia recordó que el estadio ha sido un escenario donde se vive el fútbol con intensidad, pero también con respeto hacia jugadores, rivales y oficiales del encuentro.

Advertencia ante posibles sanciones mayores

San Carlos advirtió que este tipo de situaciones podría exponer al club a castigos más severos, como sanciones adicionales al estadio o incluso la obligación de disputar partidos fuera de casa.

En un momento clave del torneo, cuando el equipo lucha por la clasificación, la institución subrayó que no puede permitirse poner en riesgo su localía.