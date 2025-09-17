Por medio de una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, junto a la Embajadora de Costa Rica en la nación centroamericana, Lina Eugenia Ajoy, anunciaron el envío de un contingente de trabajadores que laborarán en territorio nacional.

¿Por qué?

Trata sobre una prueba piloto entre ambas naciones.

“Es la prueba piloto entre ambas naciones y esperamos que los contingentes sigan siendo más, para que compatriotas tengan oportunidades reales y dignas en el extranjero”, comentó Castro.

Ayer se marcó un antes y un después para decenas de familias salvadoreñas.

Con el primer contingente rumbo a Costa Rica, el Programa de Migración Laboral abre nuevas oportunidades. pic.twitter.com/rCnKfHHgm0 — Prensa Ministro de Trabajo (@PrensaMiTrabajo) September 17, 2025

Detalles

El grupo lleva un permiso de un año, que es prorrogable en el tiempo. Además, los trabajadores viajan con una cobertura completa en el sistema de salud, así como a vivienda y alimentación.

“Detrás de cada viaje hay una familia que inspira. Mi esposa y mis hijos son la fuerza que me impulsa a darlo todo en esta oportunidad laboral que el Ministerio de Trabajo nos facilita” Carlos Saravia, beneficiario del Programa de Migración Laboral. pic.twitter.com/P37blJg3Cm — Prensa Ministro de Trabajo (@PrensaMiTrabajo) September 16, 2025

Posición de la Embajada de Costa Rica en El Salvador

"El acuerdo que inicia su aplicación hoy, permite la llegada de un primer grupo de ciudadanos salvadoreños a Costa Rica, pero también abre la posibilidad de que profesionales costarricenses vengan a El Salvador a trabajar para operar en doble vía", dijo Lina Ajoy.

Con estas declaraciones, abre la puerta a costarricenses para que tengan oportunidades profesionales en el país vecino.