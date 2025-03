Daniel Vargas se prepara para una nueva aventura el 20 de abril, cuando ascienda al Everest. El año pasado, un quebranto de salud le impidió alcanzar su objetivo, pero en 2025 viene con más ganas y entusiasmo.

Vargas conversó ampliamente con Deportes Repretel sobre esta nueva travesía, pero primero recordó los episodios de 2024.

Mencionó que la rotación de campos fue un éxito, y que en esa ocasión llegó a casi 7 mil metros, al campo 3. Sin embargo, el tiempo de espera para atacar la cima se prolongó, lo que lo llevó a pasar 18 días en el campamento base, en un lugar donde el cuerpo se adapta, pero se termina debilitando.

El 12 de mayo de 2024, Vargas sufrió una gripe severa de la que no logró recuperarse. “Cuando intentamos el ataque a la cumbre el 17 de mayo, que originalmente sería el 6, ya estaba muy deshidratado y me sentía muy mal. Tomé una decisión inteligente al decir ‘no puedo más’. La montaña, lamentablemente, me ganó”, contó.

Daniel Vargas cuenta lo que viene en 2025

Vargas explicó que este año hará las cosas de manera muy diferente a la vez anterior. Por ejemplo, ya no partirá desde una posición de incertidumbre, sino desde una base de experiencia.

El entrenamiento del año pasado lo realizó en Ecuador y África, pero esta vez dormirá en una cama hiperbárica, que simula descansar a 6,500 metros. Según explicó, esta técnica le asegura una mejor aclimatación.

“Si voy a Argentina al Aconcagua, subo y bajo en cinco o seis días, en una altura en la que puedo aclimatarme. En la tienda estaré cinco semanas durmiendo allí, y no hay ningún riesgo ni posibilidad de que me enferme o me lesione”, expresó.

Para esta ocasión, como Vargas irá mejor aclimatado, podrá reducir el viaje en 10 días, lo que le permitirá ahorrar 70 km de caminata.

La idea de Daniel Vargas es llegar a Katmandú, donde tomará algunos días de descanso, se asegurará de tener todo el equipo y luego viajará en helicóptero hasta el campamento base.

El montañista costarricense reconoció que el año pasado enfrentó nervios y ansiedad, pero este año el sentimiento es distinto. Ahora conoce la dinámica y al Sherpa, ya que le asignarán al mismo, sabe dónde dormirá y tiene experiencia llegando hasta el campamento 3.

Durante su estadía de 18 días en el campamento base, lo que más le ayudó fue su pasión por la lectura y la escritura, actividades que aprovechó para mantenerse ocupado. Se iba a la cafetería para leer y escribir.

“La gente no sabe esto, pero soy una persona introvertida y no quería socializar mucho en el campamento base, porque a veces se hablan cosas muy negativas, lo que puede sugestionar. Decidí aislarme un poco del grupo, no de forma drástica, sino que cuando comenzaban a hablar de esas cosas, me iba a caminar o leer”, relató.

Itinerario de este año

Daniel Vargas se marchará del país el 20 de abril, a diferencia del año pasado, cuando viajó el 9. Llegará al campamento base alrededor del 26 de ese mes. Sin embargo, no hay una fecha exacta para el ataque a la cumbre, aunque se espera entre el 5 y el 20 de mayo. “Tengo la fe de que el clima estará de nuestro lado”, finalizó.