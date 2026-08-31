¡Entrenar frente al mar y gratis! La historia que nació en Playa Cocles

Frente al mar de Playa Cocles, un gimnasio al aire libre se convirtió en mucho más que un espacio para entrenar, pues hoy es punto de encuentro para locales y extranjeros que buscan mantenerse activos.

Rafael Pérez nos trae la historia de este proyecto gratuito que ha logrado resistir incluso la fuerza del océano y que une a la comunidad en torno a la actividad física.

La iniciativa, que ha perdurado a pesar de las inclemencias del tiempo, demuestra cómo el deporte y la solidaridad pueden crear lazos inquebrantables en la costa caribeña.