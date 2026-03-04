El Fisioterapeuta Andrey Morales advierte que el 80% de las caídas en adultos mayores se debe a la falta de equilibrio, por lo que recomienda trabajar esta habilidad desde la juventud.

Durante su participación en el programa, explicó que el equilibrio depende de tres componentes: el sistema vestibular (oído), la vista y la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo para reconocer su postura.

Morales demostró el ejercicio de apoyo unipodal, recomendando mantener la vista al frente y no en el piso, y sugirió practicarlo 10 minutos diarios, apoyándose en una silla si es necesario, para prevenir futuras caídas.