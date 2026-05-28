Entrenador de Países Bajos dejó su país para dirigir a Costa Rica en voleibol de playa

Un entrenador de Países Bajos dejó su país para dirigir a la selección de Costa Rica en voleibol de playa, un estratega con tres Juegos Olímpicos en su haber que ha entrenado a otras selecciones internacionales.

El neerlandés llega con la misión de elevar el nivel del equipo costarricense y clasificarlo a futuras competencias internacionales.

La federación local confía en que su experiencia y conocimiento táctico serán clave para el desarrollo de este deporte en el país.

El entrenador comenta que “creo que el proyecto es a largo plazo. Tal vez 2032 podemos clasificar a Costa Rica”.